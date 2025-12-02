Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrıldı

2/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Veli Kavlak takımın başında 48 maça çıktı.
Veli Kavlak takımın başında 48 maça çıktı.

Beşiktaş U-19 Takımı’nda teknik sorumlu Veli Kavlak ile sürpriz ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp teşekkür mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, “2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.


Veli Kavlak bu sezon takımın başında çıktığı 12 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.







