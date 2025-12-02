Beşiktaş'ta Veli Kavlak ile yollar ayrıldı

Beşiktaş U-19 Takımı’nda teknik sorumlu Veli Kavlak ile sürpriz ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp teşekkür mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, “2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Veli Kavlak bu sezon takımın başında çıktığı 12 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.