Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'tan Rafa Silva iddialarına net yanıt

Beşiktaş'tan Rafa Silva iddialarına net yanıt

09:3929/11/2025, суббота
G: 29/11/2025, суббота
Diğer
Sonraki haber

Portekiz basını, Beşiktaş’ın yıldız futbolcu Rafa Silva için fiyat kırdığını öne sürdü. Ancak siyah-beyazlıların cevabı iddiaları tamamen tersine çevirdi.

Portekiz basınından Record; Beşiktaş’ın, ayrılmak isteyen Rafa Silva için talep ettiği bonservis bedelini 15 milyon eurodan 5 milyon euroya indirdiğini iddia etti. Haberde, Portekizli yıldızın Türkiye’de bir daha forma giymek istemediğini kulübe bildirdiği ve ocak ayında serbest bırakılmaması halinde geri adım atmayacağını yönetime ilettiği belirtildi.

Aynı haberde, Rafa Silva’nın agresif tavırlarının Türkiye’de tepki çektiği, bu nedenle imajının zedelenmesini istemediği aktarılırken; oyuncuya yakın çevresinin süreci sakin yürütmesi yönünde uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Eski kulübü Benfica’nın da gelişmeleri yakından takip ettiği, ancak sürecin “zor ve uzun” olacağının farkında olduğu kaydedildi.

Sabah'ın aktardığı habere göre ise; Beşiktaş cephesi, Portekiz basınındaki “indirim” iddialarını kesin bir dille reddetti. Rafa Silva’nın bonservis beklentisinde hiçbir değişiklik olmadığı belirtildi.

#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Benfica
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, hangi gün sürecek?