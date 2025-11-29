Beşiktaş'tan Rafa Silva iddialarına net yanıt

Portekiz basını, Beşiktaş’ın yıldız futbolcu Rafa Silva için fiyat kırdığını öne sürdü. Ancak siyah-beyazlıların cevabı iddiaları tamamen tersine çevirdi.
Portekiz basınından Record; Beşiktaş’ın, ayrılmak isteyen Rafa Silva için talep ettiği bonservis bedelini 15 milyon eurodan 5 milyon euroya indirdiğini iddia etti. Haberde, Portekizli yıldızın Türkiye’de bir daha forma giymek istemediğini kulübe bildirdiği ve ocak ayında serbest bırakılmaması halinde geri adım atmayacağını yönetime ilettiği belirtildi.
Aynı haberde, Rafa Silva’nın agresif tavırlarının Türkiye’de tepki çektiği, bu nedenle imajının zedelenmesini istemediği aktarılırken; oyuncuya yakın çevresinin süreci sakin yürütmesi yönünde uyarıda bulunduğu ifade edildi.
Eski kulübü Benfica’nın da gelişmeleri yakından takip ettiği, ancak sürecin “zor ve uzun” olacağının farkında olduğu kaydedildi.
Sabah'ın aktardığı habere göre ise; Beşiktaş cephesi, Portekiz basınındaki “indirim” iddialarını kesin bir dille reddetti. Rafa Silva’nın bonservis beklentisinde hiçbir değişiklik olmadığı belirtildi.