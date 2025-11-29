Beşiktaş'tan Rafa Silva iddialarına net yanıt

Portekiz basınından Record; Beşiktaş’ın, ayrılmak isteyen Rafa Silva için talep ettiği bonservis bedelini 15 milyon eurodan 5 milyon euroya indirdiğini iddia etti. Haberde, Portekizli yıldızın Türkiye’de bir daha forma giymek istemediğini kulübe bildirdiği ve ocak ayında serbest bırakılmaması halinde geri adım atmayacağını yönetime ilettiği belirtildi.