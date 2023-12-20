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Spor

Bursaspor-Diyarbekirspor maçında yumruklar havada uçuştu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, sahasında Diyarbekirspor'a 2-0 yenildi. Karşılaşmanın son dakikalarında kavga çıktı. Bursasporlu oyuncu Çağatay Yılmaz, Diyarbekirsporlu oyuncuya uçan tekme attı. İki takım oyuncularının arasında yumruklar havada uçuştu. Mücadelenin hakemi beş futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

16:55 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:56 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bursaspor-Diyarbekirspor maçının sonlarında kavga çıktı.
Bursaspor-Diyarbekirspor maçının sonlarında kavga çıktı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor ile karşılaştı.


Mücadeleyi Diyarbekirspor 2-0 kazanırken, konuk ekibin 81. dakikasında 2. golünü atan Bünyamin Yürür, attığı golden sonra Bursaspor tribününe karşı el ve kol işareti yaparak gerginlik çıkardı.


Uzatma dakikalarında her iki takımın oyuncuları birbirine girdi.


Futbolcular arasında çıkan arbedenin ardından mücadelenin hakemi Burak Taşkınsoy, 3'ü Diyarbekirspor oyuncusu olmak üzere 5 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.


İşte o anlar:









#TFF 2. Lig
#Bursaspor
#Diyarbekirspor
2 saat önce
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