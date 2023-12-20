TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbekirspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Diyarbekirspor 2-0 kazanırken, konuk ekibin 81. dakikasında 2. golünü atan Bünyamin Yürür, attığı golden sonra Bursaspor tribününe karşı el ve kol işareti yaparak gerginlik çıkardı.
Uzatma dakikalarında her iki takımın oyuncuları birbirine girdi.
Futbolcular arasında çıkan arbedenin ardından mücadelenin hakemi Burak Taşkınsoy, 3'ü Diyarbekirspor oyuncusu olmak üzere 5 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.