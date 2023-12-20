Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. 4 Kasım 2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında göstermiş oldukları kötü performanslarla gündem olan Zorbay Küçük ve Mete Kalkavan'a MHK tarafından görev verildi.