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CANLI SKOR | Konyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını, canlı skorunu ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Konyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Konyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasının kapanış gününde Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi stadyumda?

Saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda oynanacak bu keyifli 90 dakikayı futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek

Konyaspor'un 11'i:

  • Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe'nin 11'i:

  • Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

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