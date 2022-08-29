CANLI SKOR | Konyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasının kapanış gününde Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor.
Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi stadyumda?
Saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda oynanacak bu keyifli 90 dakikayı futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek
Konyaspor'un 11'i:
- Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet
Fenerbahçe'nin 11'i:
- Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia
Michalak maç kadrosunda çıkartıldı
Konyaspor, Michalak'ın sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.