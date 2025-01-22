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Çaykur Rizespor Halil İbrahim Pehlivan ile yollarını ayırdığını açıkladı

Çaykur Rizespor Halil İbrahim Pehlivan ile yollarını ayırdığını açıkladı

13:2022/01/2025, Çarşamba
AA
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Halil İbrahim Pehlivan bu sezon Rizespor formasıyla 8 maçta görev aldı.
Halil İbrahim Pehlivan bu sezon Rizespor formasıyla 8 maçta görev aldı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 31 yaşındaki sol bek Halil İbrahim Pehlivan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Halil İbrahim Pehlivan ile yollarını ayırdı.


Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Halil İbrahim Pehlivan'a iki yıl boyunca kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.




#Çaykur Rizespor
#Halil İbrahim Pehlivan
#Trendyol Süper Lig

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