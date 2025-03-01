Çebi'den Arat'a: Ben geldim ama kendisi yok

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2024 yılı 3. olağan toplantısında konuşan Çebi, gururla, korkmadan konuşabildiğini belirterek, "Son mali genel kurulumuzda Hasan Arat Beyefendi'nin 'Bir daha buradan içeri giremeyecekler' dediğinde 'Ben buraya her zaman geleceğim' dedim ama bugün kendisi yok. Bu benim için gurur kaynağı sevgili dostlarım. Sanıyorum ilk oldu, ayrıldıktan sonra genel kurula ve divan kuruluna gelen ilk kişi ben oldum. Eğer yüzünüz ak, başınız dik gittiyseniz, kulübünüze zarar vermediyseniz bu camia sizi kucaklar. Hepinizin de hizmet edenlere değer verdiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.





Beşiktaş Kulübü'nde 2012-2019 dönemlerinde başkanlık yapan Fikret Orman'a kimsenin kumpas kurmadığını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:





"Size yeminle söylüyorum, kimse Fikret Orman'a kumpas kurmadı. Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Benden sonra 6 ay dayanamadın. Önce şapkayı önüne koyup bunu değerlendirmesini istiyorum. Ben geldiğimde Beşiktaş'ın gelirleri temlikliydi. Elektrikler kesikti, bizi bir tane üst düzey yönetici karşılamadı. Fikret Orman bana ikinci başkan olarak devam etmemi teklif etti, ben devam etmek istemedim. 'Serdal Adalı var, onunla da bir konuş.' dedim. Fikret Orman kendisi gitmiştir, kumpas falan yok. Kumpası kendisi kurmuştur. Bütün camianın bilmesini istiyorum. Magazin programlarında ileri geri ailemin adını ağzına almasını hiç yakıştırmıyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan da uzak dur."





TV programlarında Beşiktaş ile ilgili asılsız iddialara yanıt vermediğini ve vermeyeceğini yineleyen Ahmet Nur Çebi, "Geldiğimizde 2 hafta içinde 14 milyon euro kasaya para koyduk. Giderken 4 milyon euro kasada bırakarak gittik. Hiçbir zaman televizyon programına çıkarak Beşiktaş ile ilgili konuşmadım. Pandeminin en zor döneminde Beşiktaş'a 4 kupa kazandıran emeklerimiz var. Bu başarılar, trol ve bot hesaplarla unutturulmaya çalışılıyor. Sergen Yalçın'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.























