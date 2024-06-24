Çek antrenörden Türkiye maçı açıklaması

Çekya Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, Ay-yıldızlı ekibin hızlı bir futbol oynadığına dikkati çekerek, "Vincenzo Montella, bizim de yaptığımız gibi kadroyu genç oyuncularla tazeledi. Hızlı futbol oynuyorlar, bu yüzden hücuma yönelik bir oyun bekleyebiliriz. Galibiyet için oynayacağız ve her şeyimizi vereceğiz. Buna inanıyorum ve bu kazanmak için yeterli olacak" ifadelerini kullandı.