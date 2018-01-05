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Cenk Tosun resmi imzayı atıyor

Türkiye'nin beklediği transfer sonuçlandı. Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Everton'la her konuda anlaştı. 26 yaşındaki golcü Türkiye saatiyle 20.00'de yeni takımına imza atacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, Beşiktaş forması altında 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Cenk Tosun, Beşiktaş forması altında 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Cenk Tosun Türkiye saatiyle 20.00'de yeni takımı Everton'a imzayı atıyor. İngiliz kulübünün kısa süre içerisinde resmi hesaplarından bu transferi duyurması bekleniyor.

  • Everton'ın bu transfer için Beşiktaş'a bonuslarla birlikte 27 milyon euro ödemesi beklenirken milli futbolcunun da yıllık 4 milyon euro alacağı ifade edildi. Yeni yıldan itibaren Londra'da olan ve burada transfer görüşmelerini sürdüren Cenk Tosun'un Everton'a 4.5 yıllık imza atacağı belirtildi.

Kaç numaralı formayı giyecek?

  • Cenk Tosun, Everton'da Gaziantepspor ve Beşiktaş'ta olduğu gibi 23 numaralı formayı giyemeyecek. Bunun sebebi formanın Seamus Coleman'da olması. Milli futbolcu, kariyerinin ilk profesyonel imzasını attığı Frankfurt'ta 34 numarayı giyiyordu ancak o forma da Oumar Niasse'da bulunuyor. Milli yıldızın 9 numaralı formanın da Sandro Ramirez'de olmasından dolayı yeni kulübünde 99 numaralı formayla mücadele etmesi bekleniyor.
Cenk Tosun, transfer işlemleri yetişmediği için bu akşam oynanacak Liverpool mücadelesinde forma giyemeyecek.
  • Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla çıktığı 142 maçta 64 gol attı, 13 de asist yaptı.

Tosun Paşa’nın #Beşiktaş istatistiği...

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