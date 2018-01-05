Cenk Tosun resmi imzayı atıyor

Cenk Tosun Türkiye saatiyle 20.00'de yeni takımı Everton'a imzayı atıyor. İngiliz kulübünün kısa süre içerisinde resmi hesaplarından bu transferi duyurması bekleniyor.
- Everton'ın bu transfer için Beşiktaş'a bonuslarla birlikte 27 milyon euro ödemesi beklenirken milli futbolcunun da yıllık 4 milyon euro alacağı ifade edildi. Yeni yıldan itibaren Londra'da olan ve burada transfer görüşmelerini sürdüren Cenk Tosun'un Everton'a 4.5 yıllık imza atacağı belirtildi.
Kaç numaralı formayı giyecek?
- Cenk Tosun, Everton'da Gaziantepspor ve Beşiktaş'ta olduğu gibi 23 numaralı formayı giyemeyecek. Bunun sebebi formanın Seamus Coleman'da olması. Milli futbolcu, kariyerinin ilk profesyonel imzasını attığı Frankfurt'ta 34 numarayı giyiyordu ancak o forma da Oumar Niasse'da bulunuyor. Milli yıldızın 9 numaralı formanın da Sandro Ramirez'de olmasından dolayı yeni kulübünde 99 numaralı formayla mücadele etmesi bekleniyor.
Cenk Tosun, transfer işlemleri yetişmediği için bu akşam oynanacak Liverpool mücadelesinde forma giyemeyecek.
- Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla çıktığı 142 maçta 64 gol attı, 13 de asist yaptı.
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