Şenol Güneş'in gelişi en çok ona yaradı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından Cenk Tosun, Ümraniyespor maçına 11 başladı.
Milli futbolcu, mücadelede 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
- Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun, Valerien Ismael döneminde az süre alıyordu. Milli futbolcu, oyuna genellikle sonradan dahil oluyordu.
Beşiktaş'ta Hollandalı forvet Weghorst'ta Ümraniyespor maçında 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Fotoğrafta 2 gol 1 asist var pic.twitter.com/nFYXtV5JaQ
Fotoğrafta 2 gol 1 asist var pic.twitter.com/nFYXtV5JaQ— SPOR (@yenisafakspor) October 30, 2022
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