Şenol Güneş'in gelişi en çok ona yaradı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin, coğrafi konumu itibarıyla Rusya, İran ve Suudi Arabistan'dan gelecek enerji için bir koridor durumunda olduğunu belirterek, "Her türlü doğal gaz ve petrol daha ucuz ve güvenli şekilde taşınabilir." ifadesini kullandı.