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Şenol Güneş'in gelişi en çok ona yaradı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına getirilişinin ardından siyah beyazlılarda bazı futbolcuların artan performansı dikkat çekti. Siyah beyazlılarda Ümraniyespor maçına 11 başlayan Cenk Tosun attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle takdir topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun Ümraniyespor maçında ne yaptı? Cenk Tosun gol izle, asist izle
Şenol Güneş - Beşiktaş

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından Cenk Tosun, Ümraniyespor maçına 11 başladı.

Milli futbolcu, mücadelede 2 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

  • Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun, Valerien Ismael döneminde az süre alıyordu. Milli futbolcu, oyuna genellikle sonradan dahil oluyordu.

Beşiktaş'ta Hollandalı forvet Weghorst'ta Ümraniyespor maçında 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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Beşiktaş-Ümraniyespor

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