Spor Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Kupasında şampiyon oldu
FUTBOL FUTBOL

Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda şampiyon oldu

FIFA Dünya Kulüpler Kupası Final maçında Brezilya takımlarından Palmerias’ı uzatmalarda 2-1 mağlup eden Premier Lig ekibi Chelsea şampiyon oldu. Ada ekibi tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı müzesine götürmüş oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda şampiyon oldu
FIFA Dünya Kulüpler Kupası Chelsea'nın

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda heyecan oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı.

Abu Dhabi’de bulunan Mohammed Bin Zayed Stadı’nda oynanan finalde ilk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı 55’te Lukaku gol perdesini aralayarak Ada ekibini 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 64. dakikasında skora denge geldi.

Penaltı atışında topun başına geçen Raphael Veiga, karşılaşmayı 1-1’e taşıyan gole imza attı. Mücadelede 90 dakika 1-1 sonuçlanırken, uzatmalara gidildi. 117. dakikada Kai Havertz takımının ikinci golünü kaydetti ve Chelsea’ye kupayı getiren isim oldu.

Pep Guardiola: "Dünyanın en iyi takımı biz değiliz"
SPOR
Pep Guardiola: "Dünyanın en iyi takımı biz değiliz"
Emsal karar

Emsal karar

​Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
Ayı saldırısına uğradı

Ayı saldırısına uğradı

Arkadaşını görüntülü arayarak kurtuldu.
HDP’li Pervin Buldandan 6lı toplantıya tepki: Zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz

Yahudi yerleşimlere destek veren şirkete karşı kampanya.

​AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı.

​Bakan Muş'tan gıda fiyatlarıyla ilgili 81 ile talimat

Bilim Kurulu üyesinden açıklama geldi.

​E-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.