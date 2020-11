Cueva'nın kadro dışı kalmasının nedeni ortaya çıktı: Sınırı aştı ve saygısızlık yaptı

Yeni Malatyaspor’da Perulu oyuncu Cueva, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 29 yaşındaki futbolcuyla yaşananların detaylarını anlattı.

Peru basınından El Comercio'ya konuşan deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı;

"Saygısız ifadeler kullandı"

"Denizlispor maçında Cueva'yı 8 numara pozisyonunda oynatmak istedim ama o istemedi. Karşılaşmadan hemen önceyse bana gelerek fikrini değiştirdiğini ve oynamak istediğini söyledi. Oyundan alınırken gösterdiği tepkisini de normal karşıladım. Fakat tepkisini giderek artırdı ve devre arasında hem bana hem de kulübe yönelik saygısız ifadeler kullandı."

"Affedebileceğimi düşünmüyorum"

"Sınırını aştı ve saygısızlık yaptı. Bunun üzerine ben de kadro dışı bıraktım. Onu şu anda affedebileceğimi düşünmüyorum. Ancak ilerleyen günlerde neler olacağını bilemem."