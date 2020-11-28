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Cueva'nın kadro dışı kalmasının nedeni ortaya çıktı: Sınırı aştı ve saygısızlık yaptı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Cueva için verdiği kadro dışı kararının perde arkasını anlattı ve "Onu affedebileceğimi düşünmüyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Cueva sezon başında kiralık olarak transfer edilmişti.

Cueva sezon başında kiralık olarak transfer edilmişti.

Fotoğraf: DHA

Yeni Malatyaspor’da Perulu oyuncu Cueva, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 29 yaşındaki futbolcuyla yaşananların detaylarını anlattı.

Peru basınından El Comercio'ya konuşan deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı;

"Saygısız ifadeler kullandı"

  • "Denizlispor maçında Cueva'yı 8 numara pozisyonunda oynatmak istedim ama o istemedi. Karşılaşmadan hemen önceyse bana gelerek fikrini değiştirdiğini ve oynamak istediğini söyledi. Oyundan alınırken gösterdiği tepkisini de normal karşıladım. Fakat tepkisini giderek artırdı ve devre arasında hem bana hem de kulübe yönelik saygısız ifadeler kullandı."

"Affedebileceğimi düşünmüyorum"


  • "Sınırını aştı ve saygısızlık yaptı. Bunun üzerine ben de kadro dışı bıraktım. Onu şu anda affedebileceğimi düşünmüyorum. Ancak ilerleyen günlerde neler olacağını bilemem."

Hamzaoğlu'ndan Cueva'nın eşine cevap: Kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum var
Hamzaoğlu'ndan Cueva'nın eşine cevap: Kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum var

Teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Denizlispor karşısında 2-0 öndeyken 37. dakikada oyundan çıkarılan Cueva'nın eşi Pamelita'nın yapmış olduğu, "Hamza Hamzaoğlu, Güney Amerikalılar ile bir problemin mi var?" paylaşımına cevap verdi. Radyospor'a konuşan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı;"Oyuncuların ırkıyla, diniyle, diliyle hiçbir zaman ilgilenmedim""Christian Cueva şu an milli takımda. Malatya'ya dönünce kendisi ile görüşeceğim. Kendisi ile hiç temasa geçmedim. Eşinin sosyal medya paylaşımını da ciddiye almadım. Güney Amerika ile sorunum yok. Kendisi beni Pablo Batalla veya Fernando Muslera'ya sorabilir. Ben bu isimlerle hala görüşüyorum. Benim Güney Amerikalı oyuncularla sorunum yok ama kendini takıma ait hissetmeyen oyuncularla sorunum her zaman olmuştur. Ben oyuncuların ırkıyla, diniyle, diliyle hiçbir zaman ilgilenmedim. Benim için en önemli kriter insan olmasıdır. Bizim için en önemli durum takımımın menfaatleridir. Alacağım her türlü kararı herkesi düşünerek alırım. Kolay kolay karar veren birisi değilim." Malatyaspor sahasında Denizlispor'a geçit vermedi


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