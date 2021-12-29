Denizlisporlu futbolcunun gol sevinci sosyal medyayı salladı

Denizlispor'un Galatasaray'ı elediği kupa maçında dikkat çeken bir an yaşandı.
Ege temsilcisinde forma giyen Mustafa Çeçenoğlu, seri penaltı atışlarında attığı golden sonra elleriyle kulaklarını tıkadı ve sevincini bu şekilde yaşadı.
Bu sevinç kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem haline geldi. Çeçenoğlu'nun sevincinin bu denli etkili olmasının sebebi ise Fenerbahçeli futbolcu Crespo'nun Galatasaray'a attığı gol sonrasında yaşadığı sevinçle benzerlik göstermesiydi.
- 27 yaşındaki Mustafa Çeçenoğlu, Fenerbahçe altyapısından yetişmişti.
işte o an;