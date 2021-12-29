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Denizlisporlu futbolcunun gol sevinci sosyal medyayı salladı

Denizlisporlu futbolcu Mustafa Çeçenoğlu'nun seri penaltı atışlarında yaşadığı gol sevinci dikkat çekti. Fenerbahçe altyapısından yetişen Çeçenoğlu, attığı penaltı golünden sonra Fenerbahçeli futbolcu Crespo'nun Aslantepe'de yaşadığı gol sevincini tekrar etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlisporlu futbolcunun gol sevinci sosyal medyayı salladı
Denizlisporlu futbolcuların gol sevinci.

Denizlispor'un Galatasaray'ı elediği kupa maçında dikkat çeken bir an yaşandı.

Ege temsilcisinde forma giyen Mustafa Çeçenoğlu, seri penaltı atışlarında attığı golden sonra elleriyle kulaklarını tıkadı ve sevincini bu şekilde yaşadı.

Bu sevinç kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem haline geldi. Çeçenoğlu'nun sevincinin bu denli etkili olmasının sebebi ise Fenerbahçeli futbolcu Crespo'nun Galatasaray'a attığı gol sonrasında yaşadığı sevinçle benzerlik göstermesiydi.

  • 27 yaşındaki Mustafa Çeçenoğlu, Fenerbahçe altyapısından yetişmişti.

işte o an;

Mustafa Çeçenoğlu'nun gol sevinci.
Mustafa Çeçenoğlu'nun gol sevinci.

Crespo ve Mustafa Çeçenoğlu'nun gol sevinci.
Crespo ve Mustafa Çeçenoğlu'nun gol sevinci.
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