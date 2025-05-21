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Djokovic Bodrum'da

Djokovic Bodrum'da

17:2221/05/2025, Çarşamba
DHA
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Djokovic deneyimlerini anlattı.
Djokovic deneyimlerini anlattı.

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic ve Hollywood yıldızı Eddie Redmayne özel bir etkinlik için Bodrum’a geldi.

Novak Djokovic ve Eddie Redmayne Bodrum'da bir etkinliğe katıldı. İkili, hem deneyimlerini anlattı hem de tenis oynadı.


ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) tarafından 13 yıl boyunca dünyanın 1 numarası olarak gösterilen, 24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki tenisçi Bodrum'daki bir oteldeki söyleşinin ardından toprak kortta gösteri maçı yaptı.



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