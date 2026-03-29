Dünya devine büyük şok! 60 puanı silinebilir

09:54 29/03/2026, Pazar
Manchester City ligde bu sezon şampiyonluk mücadelesi veriyor.
İngiliz devi Manchester City'nin FFP kurallarını birçok kez ihlal ettiği ifade edilirken kulübe tarihi bir cezanın gelebileceği öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını, kulübün Finansal Fair Play (FFP) kurallarını birçok kez ihlal ettiği gerekçesiyle dev bir ceza alma ihtimali olduğunu gündeme getirdi. Verilebilecek olası ceza ise kulübün taraftarını adeta şoke etti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Manchester City'nin FFP kurallarını 115 kez ihlal ettiği belirtiliyor. Kulüp, suçlu bulunması durumunda tarihinin en ağır yaptırımlarından biriyle karşı karşıya kalabilir.

Yapılan değerlendirmelere göre; City’nin 40 ila 60 puan arasında bir yaptırımla karşılaşabileceği konuşuluyor. Özellikle 60 puanlık olası bir ceza, takımın ligdeki konumunu doğrudan sarsabilecek büyüklükte görülüyor.

Duruşma Aralık 2024'te biterken kararın ise yaz aylarında çıkması bekleniyor. Manchester ekibi iddiaları reddetse de ceza alması halinde hukuk uzmanları 40-60 puan silme cezası öngörüyor.





