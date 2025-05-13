Elazığ Türkiye voleybol yarı finallerine ev sahipliği yaptı

Ülke genelinden başarılı kulüplerin katılımıyla büyük bir heyecana sahne olan müsabakalar, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde organize edildi. Üç gün boyunca süren müsabakalarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen başarılı kulüpler, Türkiye finallerine katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada erkeklerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, kızlarda ise Gaziantep Merinos Spor Kulübü gruplarını lider tamamlayarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, ’’İlimizin böyle önemli organizasyonlara ev sahipliği yapması bizleri gururlandırıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcularımıza ve antrenörlerimize güzel bir ortam sunmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sporun birleştirici gücüyle hem centilmence bir rekabet izledik hem de şehrimizin tanıtımına katkı sunduk. Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan takımlarımızı ve büyük emekleri olan antrenörlerimizi tebrik ediyor Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm personelimize ve paydaş kurumlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz’’ denildi.