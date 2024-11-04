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Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi

Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi

18:134/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Şenol Can
Teknik direktör Şenol Can

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Görev süreleri boyunca takımımıza verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şenol Can ve ekibine, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.


Fatih Karagümrük, bu sezon 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi sonunda topladığı 18 puanla 4. sırada yer alıyor.







#Fatih Karagümrük
#Şenol Can
#Trendyol 1. Lig

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