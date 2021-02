Fenerbahçe-Başakşehir (CANLI)

Gündem

Kirayı geciktirdiği için ev sahibi ve yakınlarından dayak yedi: Can güvenliğimden korkuyorum

İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre, ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve beraberindeki 6 kişi tarafından 2 çocuğunun gözü önünde feci şekilde dövülen 43 yaşındaki Senem Onat, yaşadıklarını anlattı. Güvenlik kamerasının an be an görüntülendiği o anların halen etkisini yaşayan Onat, "Korkuyorum. Aslında kendi can güvenliğinden değil çocuklarımın can güvenliğinden korkuyorum. Ya benim çocuğuma bir şeyler yapılırsa, kaçırılırsa veya darp edilirse" dedi.