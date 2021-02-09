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Fenerbahçe-Başakşehir (CANLI)

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe-Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.

  • Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Gökhan, Lemos, Atilla, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse.
  • Başakşehir'in 11'i: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Sertel, Azubuike, Youssouf, Deniz Türüç, Berkay, Junior Fernandes, Demba Ba.

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