Fenerbahçe-Başakşehir (CANLI)

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.
- Fenerbahçe'nin 11'i: Harun, Gökhan, Lemos, Atilla, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse.
- Başakşehir'in 11'i: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Sertel, Azubuike, Youssouf, Deniz Türüç, Berkay, Junior Fernandes, Demba Ba.