Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka final serisi maç programı belli oldu

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka final serisi maç programı belli oldu

18:5815/06/2025, Sunday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi maç programı açıklandı
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi maç programı açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı açıklandı. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan ve 4 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinde ilk maç 17 Haziran 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. İşte Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi maç programı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde oynanacak müsabakaların programını yayımladı.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA FİNAL SERİSİ MAÇ PROGRAMI

17 Haziran Salı:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

Gerekmesi halinde oynanacak maçlar

25 Haziran Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)



#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
#Fenerbahçe Beko
#Beşiktaş Fibabanka
#Basketbol
#Maçlar ne zaman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sınavı 2025: 2,5 milyon kişi girecek! İşte YKS sınavına kalan süre