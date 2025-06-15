Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı açıklandı. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan ve 4 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinde ilk maç 17 Haziran 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. İşte Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi maç programı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde oynanacak müsabakaların programını yayımladı.
FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA FİNAL SERİSİ MAÇ PROGRAMI
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
Gerekmesi halinde oynanacak maçlar
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)