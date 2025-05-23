Fenerbahçe Beko PANA'yı eledi: Euroleague'de finale yükseldi

THY Euroleague Final-Four karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.





Abu Dabi’de oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 82-76 kazanarak 8 yıl sonra tekrardan finale yükseldi.





Tarihinde 7. kez Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 4. kez adını finale yazdırdı.





Fenerbahçe Beko'nun finale yükseldiği anlar:

🟡🔵 FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE'DE FİNALE YÜKSELDİ! pic.twitter.com/PrhWBcfMM8 — S Sport Plus (@ssportplustr) May 23, 2025





Kupayı 2017'de müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için Monaco ile 25 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak.





Fenerbahçe Beko'nun maç sonu paylaşımı:





Jasikevicius şansızlığını kırdı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Dörtlü Final organizasyonlarındaki şansızlığını yendi. Kariyerinde üst üste 5, toplamda da 6. kez Dörtlü Final'de yer alan Litvanyalı başantrenör, 2. kez finale kaldı. Daha önce sadece 2021'de Barcelona'yla finale yükselen Jasikevicius, Dörtlü Final'deki diğer 4 yarı final maçını kaybetmişti.

49 yaşındaki başantrenör, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a karşı Dörtlü Final organizasyonlarında ilk kez galip geldi. İki başantrenör arasındaki rekabette daha önce oynanan iki karşılaşmada da Ataman'ın takımları galip gelmişti.





Ergin Ataman bu sefer finali göremedi

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, bu sefer Dörtlü Final'de final sevinci yaşayamadı. Avrupa kupalarında 5 farklı takımla 7 kez final heyecanı yaşayan Ataman, Avrupa Ligi'nde 2019, 2021 ve 2022'de Anadolu Efes, 2024'te ise Panathinaikos'la finalde yer almıştı. Ataman'ın takımı, Fenerbahçe'ye kaybetti ve bu sefer finale kalamadı.

Maç sonu büyük sevinç

Fenerbahçeli taraftarlar, 7 yıl sonra gelen finali büyük bir mutlulukla karşıladı. Maç boyunca takıma büyük destek veren taraftarlara, Olympiakoslu basketbolseverler de eşlik etti.





MVP Hall

Maçın En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Beko'dan Devon Hall oldu. Karşılaşmayı 18 sayıyla tamamlayan Hall, maçın en iyi ismi oldu. Sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 15, Errick McCollum ise 13 sayıyla galibiyette önemli oynadı.





Panathinaikos'a Cedi Osman yetmedi

Panathinaikos AKTOR'da Cedi Osman'ın başarılı performansı galibiyet için yeterli olmadı. Milli basketbolcu, karşılaşmayı 22 sayıyla tamamladı. Yunan ekibinde son periyotta 5 faulle oyundan çıkan sezonun MVP'si Kendrick Nunn ise 19 sayı attı.







