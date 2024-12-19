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Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketball maçı ertelendi

Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketball maçı ertelendi

14:4719/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko, sosyal medya hesabından maçla ilgili açıklama yayınladı.
Fenerbahçe Beko, sosyal medya hesabından maçla ilgili açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 17. haftasında oynayacağı Paris Basketball maçının ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 17. haftasında oynayacağı Paris Basketball maçının ertelendiğini duyurdu.


Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.


Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.


#Fenerbahçe Beko
#Paris Basketball
#THY EuroLeague

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