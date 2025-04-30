Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkıyor: İşte fiyatlar

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasına göre 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak derbinin biletleri, yarın saat 11.00'de Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa sunulacak. Derbinin biletleri, 2 Mayıs Cuma günü saat 11.00'den itibaren Fenerbahçe Kart sahipleri için satışa açılacak.