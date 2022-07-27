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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, uzatmaya giden Dinamo Kiev maçında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti ? Golleri kim attı? Fenerbahçe turu geçti mi?
Fenerbahçeli futbolcuların üzüntüsü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev'i ağırladı.

Ülker Stadı'nda saat 20:00'da başlayan mücadeleyi İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetti.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik skorla sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatma sonuçlarında ise Dinamo Kiev 2-1'lik skorla mücadeleyi kazandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-lacivertliler, bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

Emre 22 dakika oyunda kaldı

  • Fenerbahçe'de Emre Mor, ilk defa resmi bir maçta giydiği sarı-lacivertli forma ile 22 dakika oyunda kaldı. Sarı-lacivertli ekipte, yeni transferlerden Emre Mor, resmi bir maçta ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Dinamo Kiev maçının ikinci yarısında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyna dahil olan Emre Mor, 77'nci dakikada yerini Bruma'ya bıraktı.
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