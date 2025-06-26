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Fenerbahçe gruplarından ortak imza açıklaması: "Yeterli sayıya ulaşıldı..."

Fenerbahçe gruplarından ortak imza açıklaması: "Yeterli sayıya ulaşıldı..."

19:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe'de erken seçim sürecini yöneten gruplar, kongre üyeleri tarafından toplanması gereken yeterli imza sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de imza sürecini yürüten gruplar ortak bir açıklama yayınladı. Duyuruda, yeterli imza sayısına ulaşıldığı ve 1 Temmuz'da kulübe teslim edileceği belirtildi.


Yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi'nin olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan imza toplama kampanyamız kapsamında, Tüzüğümüzün 20. Maddesinin (2) c bendi uyarınca aidatlarını süresinde ödemiş kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile kulüp yönetiminin, "bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma" hükmü doğrultusunda, gerekli olan sayıda imzaya ulaşılmış olup, bu irade resmen ortaya konmuştur.


Toplanan imzalar, 1 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilecektir. İmzalatın teslim tarihi, kombine yenileme sürecinin zarar görmemesi öngörülerek imza toplayan grupların ortak aklıyla belirlenmiştir.


İmza veren ya da vermeyen fark etmeksizin, kongre üyelerimizi ve büyük Fenerbahçe taraftarını bu tarih ve saatte kulübümüz önünde, bu demokrasi mücadelesine tanıklık etmeye davet ediyoruz.


Bu süreçte emeği geçen, gönül veren, katkı sunan tüm üyelerimize ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.


Toplanan imzaların; kulübümüzün demokrasisi, şeffaflığı ve geleceği açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz."




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