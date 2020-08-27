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Fenerbahçe: İsviçre Federal Mahkemesi Trabzonspor'un 2010/11 sezonuyla ilgili başvurusunu reddetti

Fenerbahçe: İsviçre Federal Mahkemesi Trabzonspor'un başvurusunu reddetti

Fenerbahçe, Trabzonspor'un 2010/2011 sezonuyla ilgili İsviçre Federal Mahkemesi’ne yaptığı itiraz başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsviçre Federal Mahkemesi kararını açıkladı.

İsviçre Federal Mahkemesi kararını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un İsviçre Federal Mahkemesi’ne yaptığı itiraz başvurusunun reddedildiğini ve bordo-mavili kulübün tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

  • "FETÖ kumpası olduğu tüm netliğiyle ortaya çıkan ‘Futbolda Sözde Şike Davası’ ile ilgili Trabzonspor Kulübü'nün, Temmuz 2017’de FIFA nezdinde başlatmış olduğu, verilen karar üzerine Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıdığı ve 30.07.2019 tarihinde CAS’ın da yapılan başvuruyu reddetmesi ile Trabzonspor'un bu kez İsviçre Federal Mahkemesi’ne yaptığı itiraz başvurusu, reddedilmiştir.
  • İsviçre Federal Mahkemesi, büyük önem vererek bu dosyayı ele almış ve normal şartlar altında 3 hakim ile karar vermekte iken bu davada ileri sürülen argümanlar hakkında 5 hakim ile inceleme yaparak karar vermiştir. Yine bu dava geçtiğimiz sene nihayete eren ve spor camiasında Pechstein & Mutu davası olarak bilinen bir diğer önemli dava sonrasında, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından bir CAS yargılamasına ilişkin adil yargılanma hakkı bakımından inceleme yapılan ilk dava olmuştur.
  • Bu bakımdan da önem arz etmekle birlikte sonuç olarak; Trabzonspor tarafından ileri sürülen tüm gerekçeler reddedilmiş ve Trabzonspor tarafından Kulübümüze 17.000.-CHF tutarında tazminat ödenmesine karar verilmiştir.
  • Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir.
  • Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız."

CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti

2010-2011 futbol sezonunda yaşanan şike sürecinde haklarının verilmediği gerekçesiyle Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuran Trabzonspor'a red geldi.CAS'tan yapılan açıklamada; "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı. CAS elimizi güçlendirdiTrabzonspor: CAS'ın verdiği karara göre şike yapılmıştır

Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu
Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu

2010-11 sezonuna ilişkin hak talebinde bulunan ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce FIFA, UEFA ve CAS’ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, son başvuru tarihi olan 27 Eylül’den önce gerekli harçları yatırdıklarını belirterek, “İsviçre Federal Mahkemesi’ne gerekli harçları yatırarak başvurumuzu yaptık. Artık kararı bekleyeceğiz. FIFA, UEFA ve CAS hukuksuz bir şekilde önümüzü kesti. Hukuken bunun doğru olmadığını biliyor ve inanıyoruz. Onun için İsviçre Federal Mahkemesi’nden alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz” dedi."Beşiktaş maçıyla güven tazelemek istiyoruz" Önder Bülbüloğlu, takımın ligde aldığı sonuçlarla ve pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise “Geçen yılki kadroyu koruduk, üzerine de takviyeler yaptık. Maalesef çok önemli sakatlıklarımız oldu. İnşallah toparlarız. Oynadığımız futbol zaten sinyalleri veriyordu. Maalesef iyi oynayamadık. Ünal hoca kendisini ispatlamış. Trabzonspor konusunda Ünal hocaya diyecek hiçbir şeyim yok. Biraz zaman lazım. Eksikler giderilince inşallah takım geçen yılki oyununu ortaya koyacaktır. Önümüzde Beşiktaş maçımız var. İki takım da aslında bu derbiye moralsiz çıkacak. Biz de evimizdeki maçı kazanıp hem moralleri düzeltmek, hem de güven tazelemek, takıma güven kazandırmak istiyoruz. Bu maçlarda Trabzonspor’un farklı oynadığı kesin. Bunun için geçmişi unutalım, bu maça odaklanalım. İnşallah bu maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Trabzonspor Kulübü, 2010-11 sezonuna ilişkin FIFA, UEFA ve CAS’ta alınan kararların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvuru yaptı.&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 25, 2019

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