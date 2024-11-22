Fenerbahçe'de iki eksik var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.