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Fenerbahçe'de iki eksik var

Fenerbahçe'de iki eksik var

10:3822/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kayserispor’a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.


Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.




Oosterwolde ve Çağlar yok

Jose Mourinho’nun ekibinde Kayserispor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.


Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, yarınki maçta forma giyemeyecek.


İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder ise oynayabilecek durumda.


Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri’ye gidecek.




#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Kayserispor

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