Fenerbahçe'den 2. Lig'e

Ön liberoda görev yapan Caner Koca, Kırklarelispor'la iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüp Başkanı Volkan Can imza töreninde yaptığı açıklamada 23 yaşındaki futbolcuyu takıma yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını belirten Can, lige çok iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Hedeflerini daha yüksek tuttuklarını aktaran Can, takımı bir adım daha ileriye taşımak için mücadele ettiklerini belirtti.

Can, Kırklarelispor'un hak ettiği yere geleceğini sözlerine ekledi.