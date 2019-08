Fenerbahçe'den Ben Arfa'ya teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Huddersfield'ten Zanka'yı kadrosuna katan ve Adil Rami'yi de İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler Luiz Gustavo transferinde de sona yaklaştı. Brezilyalı oyuncu haricinde de kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı-lacivertli ekip bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa'ya yıllık 2.5 milyon euro + bonuslardan oluşan 3 yıllık bir sözleşme teklif etti.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli daha önce Ben Arfa hakkında, "14 yaşından bu yana tanıyorum ve çok iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum. Ancak biz ocak ayında Empoli'den çok iyi bir 10 numara olan Michael Zacj'ı transfer ettik ve performansından memnunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Fransa'da Stade Rennais takımda oynayan 32 yaşındaki orta saha 41 karşılaşmada 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.