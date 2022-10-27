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Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasına girdi

Dünyaca ünlü futbol sitesi Transfermarkt verileri güncellendi. Yeni verilere göre Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldız adayı Arda Güler, dünyanın en değerli futbolcuları arasına adını yazdırdı. Peki Arda Güler'in güncel piyasa değeri ne kadar oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasına girdi: Piyasa değeri güncellendi
Arda Güler'in gol sevinci

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, dikkat çekmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü takımların takip ettiği 17 yaşındaki genç oyuncu, güncellenen Transfermarkt verilerine göre değerine değer kattı.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri

Daha önceki güncellemeyle piyasa değeri 6 milyon eurodan 9 milyon euroya yükselen Güler, yeni güncellemeyle birlikte 10 milyon euroya ulaştı. Bu verilere göre Arda Güler, 2005 doğumlu oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek 2. isim oldu.

  • Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol kaydetti. Arda Güler'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

2005 doğumlu oyuncular arasında Arda Güler, en değerli ikinci oyuncu oldu
2005 doğumlu oyuncular arasında Arda Güler, en değerli ikinci oyuncu oldu
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