Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasına girdi

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, dikkat çekmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü takımların takip ettiği 17 yaşındaki genç oyuncu, güncellenen Transfermarkt verilerine göre değerine değer kattı.

Arda Güler'in güncel piyasa değeri

Daha önceki güncellemeyle piyasa değeri 6 milyon eurodan 9 milyon euroya yükselen Güler, yeni güncellemeyle birlikte 10 milyon euroya ulaştı. Bu verilere göre Arda Güler, 2005 doğumlu oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek 2. isim oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol kaydetti. Arda Güler'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

2005 doğumlu oyuncular arasında Arda Güler, en değerli ikinci oyuncu oldu