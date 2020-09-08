Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu itirafı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfer süreci hakkında da bilgi veren Sosa, Emre Belözoğlu ile ilgili bir detayı da açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Jose Sosa, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrı bir şekilde çalışmaları sürdüren Sosa, transfer süreciyle alakalı bilgilerde verdi.
"Fenerbahçe beni çok istedi"
Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyleyen Sosa, "Sağlık sıkıntıları yaşasam da şu an da iyi durumdayım. Ben, bugüne kadar Türkiye'de hangi takıma gidersem gideyim her takımda sevildim, büyük ilgi ve destek gördüm. Fenerbahçe beni çok istedi. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.
"Erol hocayla bölge konusunda görüşmedim"
Hangi pozisyonda oynayacağına dair henüz teknik direktör Erol Bulut ile görüşmediğini ifade eden 35 yaşındaki oyuncu, "Takıma geç katıldım ama gördüğüm kadarıyla arkadaşlarım sert çalışıyor. Bu dönemde kendimi bir an önce takıma dahil edebilmek için çalışıyorum. Akıllıca ve sabırlı davranmak gerekiyor. Bugüne kadar hocalardan yana hep şansım oldu. Hep farklı pozisyonlarda oynadım. Şu an bunun için hocayla konuşmadık" dedi.
"Trabzonspor'da liderdim"
Son olarak formasını giydiği Trabzonspor hakkında da konuşan Jose Sosa, "Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum. Trabzonspor'da liderdim ama diğer lider olan oyuncular ile de sürekli fikir alışverişi yapıyordum" ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu itirafı
Emre Belözoğlu'nun transfer sürecinde kendisini aradığını söyleyen Arjantinli oyuncu, "Emre Belözoğlu'na çok büyük bir saygım var. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri, hem karakter olarak. Bu transfer sürecinde benimle iletişime geçmesine çok mutlu oldum. Kendisine, başkana ve yönetime teşekkür ederim" dedi.
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