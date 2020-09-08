Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu itirafı

Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Jose Sosa, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrı bir şekilde çalışmaları sürdüren Sosa, transfer süreciyle alakalı bilgilerde verdi.

"Fenerbahçe beni çok istedi"

Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyleyen Sosa, "Sağlık sıkıntıları yaşasam da şu an da iyi durumdayım. Ben, bugüne kadar Türkiye'de hangi takıma gidersem gideyim her takımda sevildim, büyük ilgi ve destek gördüm. Fenerbahçe beni çok istedi. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Erol hocayla bölge konusunda görüşmedim"

Hangi pozisyonda oynayacağına dair henüz teknik direktör Erol Bulut ile görüşmediğini ifade eden 35 yaşındaki oyuncu, "Takıma geç katıldım ama gördüğüm kadarıyla arkadaşlarım sert çalışıyor. Bu dönemde kendimi bir an önce takıma dahil edebilmek için çalışıyorum. Akıllıca ve sabırlı davranmak gerekiyor. Bugüne kadar hocalardan yana hep şansım oldu. Hep farklı pozisyonlarda oynadım. Şu an bunun için hocayla konuşmadık" dedi.

Sebastian Veron'dan Sosa ve menajerine tepki: "Bizim değerlerimizden uzaktılar" Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Jose Ernesto Sosa'ya Estudiantes Başkanı Sebastian Veron tepki gösterdi. Veron, Arjantinli yıldızın ve menajerinin transfer sürecinde doğru hareket etmediklerini iddia etti.Ülkesinin medyasına açıklamalarda bulunan Veron, "Sosa'ya aklında şüphe varsa gelmeyin dedim. Keşke yaptığımız görüşmeden sonra bize dönüş yapsaydı. Her şeyi medyadan takip ettik. Sosa'nın menajerleri doğru hareket etmedi. Bizim değerlerimizden uzaktılar." ifadelerini kullandı.Bilindiği üzere Jose Sosa, Fenerbahçe ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı. Arjantinli futbolcunun ne kadar kazanacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı. İtalyan gazeteci Di Marzio 2 yıllık anlaşma karşılığında Sosa'nın 7 milyon euro elde edeceğini belirtmişti.Fenerbahçe'ye hoş geldin Jose Sosa! ✍️👉 https://t.co/Q6bNf0RJh7 pic.twitter.com/MP0Ezp9As2— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020 Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferi neden geç açıklandı?

"Trabzonspor'da liderdim"

Son olarak formasını giydiği Trabzonspor hakkında da konuşan Jose Sosa, "Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum. Trabzonspor'da liderdim ama diğer lider olan oyuncular ile de sürekli fikir alışverişi yapıyordum" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu itirafı

Emre Belözoğlu'nun transfer sürecinde kendisini aradığını söyleyen Arjantinli oyuncu, "Emre Belözoğlu'na çok büyük bir saygım var. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri, hem karakter olarak. Bu transfer sürecinde benimle iletişime geçmesine çok mutlu oldum. Kendisine, başkana ve yönetime teşekkür ederim" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, futbola veda eden Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını yeni transfer Jose #Sosa'ya verdi 👀 pic.twitter.com/WFngs6ClnA — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 21, 2020