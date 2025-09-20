Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

12:3820/09/2025, Cumartesi
Fenerbahçe Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Bu toplantıda kulübün genel borcu açıklandı.


Kürsüye gelen Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli ekibin 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu belirtti. Borcun açıklanmasının ardından gündemin 6’ncı maddesine geçildi.

