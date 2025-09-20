Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı. Bu toplantıda kulübün genel borcu açıklandı.

Kürsüye gelen Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli ekibin 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu belirtti. Borcun açıklanmasının ardından gündemin 6’ncı maddesine geçildi.