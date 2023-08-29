Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece geliyor: Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi
Fenerbahçe geride bıraktığımız sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Michy Batshuayi, Sarı-Lacivertlilere veda edebilir.
Michy Batshuayi takımdan ayrılıyor
Michy Batshuayi için bir süredir teklifler alan Fenerbahçe'nin bu teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtiliyor. Belçikalı golcünün Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
Alfredo Morelos ile anlaşma sağlandı
Öte yandan Fenerbahçe, Alfredo Morelos ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 6 yıllık Rangers macerasını geçtiğimiz ay sonlandıran Kolombiyalı golcünün, Sarı-Lacivertliler için bu gece İstanbul'a geleceği öne sürülüyor.
27 yaşındaki forvet, saat 01:00 sularında İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinden geçecek olan deneyimli ismin kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Rangers ile 269 maça çıkan Alfredo Morelos 124 gol, 58 asistlik istatistik yakaladı.