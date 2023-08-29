Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece geliyor: Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Cengiz Ünder takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Milli futbolcu, "Yurt dışında oynarken bana Türkiye Ligi'nde en yetenekli Türk sorulduğu zaman her zaman onu söylerdim" dedi.