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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi bu gece geliyor: Michy Batshuayi ile yollar ayrılacak

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe macerası son bulabilir. Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtiliyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı deneyimli golcünün bu gece İstanbul'a geleceği iddia edildi.

21:33 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi

Fenerbahçe geride bıraktığımız sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Michy Batshuayi, Sarı-Lacivertlilere veda edebilir.



Michy Batshuayi takımdan ayrılıyor

Michy Batshuayi için bir süredir teklifler alan Fenerbahçe'nin bu teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtiliyor. Belçikalı golcünün Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.



Alfredo Morelos ile anlaşma sağlandı

Öte yandan Fenerbahçe, Alfredo Morelos ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 6 yıllık Rangers macerasını geçtiğimiz ay sonlandıran Kolombiyalı golcünün, Sarı-Lacivertliler için bu gece İstanbul'a geleceği öne sürülüyor.

27 yaşındaki forvet, saat 01:00 sularında İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinden geçecek olan deneyimli ismin kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Rangers ile 269 maça çıkan Alfredo Morelos 124 gol, 58 asistlik istatistik yakaladı.



#Michy Batshuayi
#Morelos
#Fenerbahçe
#Transfer
1 saat önce
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