Filistin paylaşımı yapan Youcef Atal'a hapis cezası verilmişti: İşgalci İsrail destekçileri Sagiv Yehezkel ve Eden Karzev'e ne olacak?

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Bu mücadelede ev sahibi ekin beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Yehezkel, skandal bir gol sevinci yapmıştı. İşgalci İsrail'in Gazze'de uygulandığı soykırıma rağmen, ülkesine destek veren Yehezkel, karşılaşma sonrasında kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Gece gözaltına alınan ve ifade sonrasında sabah saatlerinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Jehezkel'e, sosyal medyada tepkiler yağmaya devam ediyor.





Jehezkel'in ardından Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev de sosyal medya hesabı üzerinden, terör devleti ülkesini destekleyen bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma da büyük tepki gelirken, kulübü Başakşehir oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.





Akıllara, Filistin'i desteklediği için hapis cezası alan Youcef Atal geldi

Fransa temsilcisi Nice'te forma giyen Youcef Atal, terörist devlet İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle ceza almıştı. Ülke basınında yer alan haberlere göre Nice Ceza Mahkemesi, Cezayirli futbolcu Atal'ı "din temelli nefreti kışkırtma" suçundan yargılamış ve 8 ay ertelemeli hapis ile 45 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.





İşgalci İsrail destekçileri Sagiv Yehezkel ve Eden Karzev'e ne olacak?

Filistin paylaşımı yapan birçok futbolcunun Avrupa'da tepki görmesi ve kulüpleri tarafından cezalar verilmesi, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Bugün ise işgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı destekleyen Yehezkel ve Karzev'e nasıl bir ceza verileceği merak konusu oldu.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in #Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in #Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 14, 2024















