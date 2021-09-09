Fırtına'dan Cimbom'a gözdağı

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada elde ettiği 9 puanla milli araya lider giren Trabzonspor, yeni bir seri için öncelikle Galatasaray maçını kayıpsız kapatmak amacında.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların dönmesiyle pazar günü oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarına tam takım halinde bugün yeniden başlayacak olan bordo-mavili takımda kazanmaktan başka bir düşünce olmazken, kapılan dış dünyaya kapatıldı.

Hafta başı satışa sunulan biletlerin tamamına yakının tüketildiği Trabzon’da herkes galibiyete kilitlendi.

"Beklentinin farkındayız"

Güçlü bir kadro oluşturarak ligin ilk 3 haftasında bunu sahaya yansıttıklarını belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kazanacak güce sahip olduklarını belirterek, “Tüm rakiplerimize saygılı yaklaşıyoruz. Galatasaray maçı da diğer maçlar gibi sadece ligde oynayacağımız 3 puanlık bir maç. Camia olarak bu sezon beklentilerin farkındayız. Bu beklentilere cevap vermek için Galatasaray maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

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Uğurcan seferberliği

A Milli Takımı’nın Hollanda karşısında aldığı farklı mağlubiyetten sonra milli futbolcularda moral çöküntüsü yaşanırken, Trabzonspor da kaleci Uğurcan Çakır’ı Galatasaray maçına kadar yenilginin etkisinden çıkartmaya çalışıyor.

Dün Trabzon’a gelen milli kaleciyi yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra bordo-mavili taraftarlar da karşılarken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da Uğurcan Çakır ile bir görüşme yaptığı ve milli maça takılı kalmayarak Galatasaray maçına odaklanmasını istediği öğrenildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Uğurcan Çakır (@cakirugurcan61)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

Trabzonspor Nwakaeme'ye güveniyor

Süper Lig lideri Trabzonspor’un hafta sonu sahasında konuk edeceği Galatasaray maçında en büyük gol güvencelerinden biri Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme olacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan Nwakaeme, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’deki 7 karşılaşmada attığı 4 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Bordo-mavili futbolcu, ligin ilk haftasında takımının deplasmanda 5-1 galip geldiği Yeni Malatyaspor, ligin 2. haftasında Trabzon’da 2-1 mağlup ettiği Sivasspor ve ligin 3. haftasında 1-0 yendiği GZT Giresunspor maçlarında 1’er gol attı. Nwakaeme, Galatasaray’a da gol atması halinde ligin ilk 4 haftasında gol atarak sezona başlamış olacak.

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SPOR Nwakaeme'ye Avcı dokunuşu



