Spor Formula 1 pilotlarının kilo kaybetme sebeplerini Pitspor anlattı
MOTOR SPORLARI F1

Formula 1 pilotlarının kilo kaybetme sebeplerini Pitspor anlattı

En önde gelen motor sporlarından Formula 1 pilotları, yarış esnasında 3 kiloya yakın kilo kaybı yaşarlar. Bunun nedenlerini Pitspor, yayınladığı bilgilendirici içerik videosu ile takipçilerine anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1 pilotları neden kilo kaybı yaşar?
Formula 1 pilotlarının neden kilo kaybı yaşadığını Pitspor anlattı.

Formula 1'de araç içerisinde yüksek sıcaklığa ve G kuvvetine maruz kalan pilotlar, yarış içerisinde ortalama 3-5 kilo kaybı yaşarlar.

Bunun sebeplerini Albayrak Medya'nın Formula 1 alt markası Pitspor, takipçilerine bilgilendirici bir içerik ile anlattı.

İçerikte, pilotların yarış içerisinde kilo kaybına nasıl koymaya çalıştığını, hafta aralarında ne gibi egzersizler yaptıklarını anlatan içerik kullanıcılardan yüksek ilgi görürken, "Çok iyi bilgilendirme" yorumları yapıldı.

Pitspor'un Formula 1' pilotlarının kilo kaybını anlattıkları içeriği izlemek için tıklayınız...

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Pit (@pitspor)'in paylaştığı bir gönderi

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