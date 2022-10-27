Formula 1 pilotlarının kilo kaybetme sebeplerini Pitspor anlattı

Formula 1'de araç içerisinde yüksek sıcaklığa ve G kuvvetine maruz kalan pilotlar, yarış içerisinde ortalama 3-5 kilo kaybı yaşarlar.
Bunun sebeplerini Albayrak Medya'nın Formula 1 alt markası Pitspor, takipçilerine bilgilendirici bir içerik ile anlattı.
İçerikte, pilotların yarış içerisinde kilo kaybına nasıl koymaya çalıştığını, hafta aralarında ne gibi egzersizler yaptıklarını anlatan içerik kullanıcılardan yüksek ilgi görürken, "Çok iyi bilgilendirme" yorumları yapıldı.
Pitspor'un Formula 1' pilotlarının kilo kaybını anlattıkları içeriği izlemek için tıklayınız...