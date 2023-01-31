Formula 1'de araç tanıtım haftasına girmemizle birlikte Amerikan ekibi Haas, 2023 sezonu aracı olan VF-23'ü görücüye çıkardı.

Geçtiğimiz sezonu takımlar şampiyonasında 37 puanla 8. sırada bitiren Haas, 2023 sezonunda yeni aracını tanıtan ilk takım oldu. Amerikan ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 aracı VF-23'ün renk düzeni tanıtıldı.

2022 sezonunda beyaz ağırlıklı renk düzeniyle piste çıkan Haas, 2023 sezonunda yeniliğe gitti ve siyah ağırlıklı renk düzenine geçti. Ayrıca VF-23 ilk kez 11 Şubat'ta Silverstone'da piste çıkacak.