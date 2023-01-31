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Spor

Haas 2023 sezonunda yarışacağı aracı tanıttı

Formula 1'de 2023 sezonun başlamasına 33 gün kaldı. Geri sayım heyecanla devam ederken yeni sezon aracını ilk tanıtan takım Haas oldu.

17:40 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Haas, 2023 sezonunda Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg ile piste çıkacak.

Haas, 2023 sezonunda Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg ile piste çıkacak.

Formula 1'de araç tanıtım haftasına girmemizle birlikte Amerikan ekibi Haas, 2023 sezonu aracı olan VF-23'ü görücüye çıkardı.


Geçtiğimiz sezonu takımlar şampiyonasında 37 puanla 8. sırada bitiren Haas, 2023 sezonunda yeni aracını tanıtan ilk takım oldu. Amerikan ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 aracı VF-23'ün renk düzeni tanıtıldı.


2022 sezonunda beyaz ağırlıklı renk düzeniyle piste çıkan Haas, 2023 sezonunda yeniliğe gitti ve siyah ağırlıklı renk düzenine geçti. Ayrıca VF-23 ilk kez 11 Şubat'ta Silverstone'da piste çıkacak.

#Formula 1
#Haas
#Kevin Magnussen
#Nico Hulkenberg
1 saat önce
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Haas 2023 sezonunda yarışacağı aracı tanıttı
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