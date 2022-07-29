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Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, bu hafta sonu Macaristan'da Hungaroring'de koşulacak. Bu yarıştan sonra F1, yaz arasına girecek.

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Haber Merkezi AA
Formula 1de sıradaki durak Macaristan
Sebastian Leclerc, Max Verstappen

Formula 1'de yaz arasına girilirken son yarış Macaristan Hungaroring'de koşulacak.

Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Macaristan GP'de en çok yarış kazanan pilot Lewis Hamilton (8) olurken, yine en çok pole pozisyonu kazanan pilot da Lewis Hamilton (8) olmuştu. Geçen sezon burada yapılan son yarışı ise Alpine pilotu Esteban Ocon olmuştu.

Bu sezonki yarışlarda şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 7, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Max Verstappen (Hollanda): 233 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 170

3. Sergio Perez (Meksika): 163

4. Carlos Sainz (İspanya): 144

5. George Russell (Büyük Britanya): 143

Takımlar:

1. Red Bull: 396

2. Ferrari: 314

3. Mercedes: 270

4. Alpine: 93

5. McLaren: 89

  • Diğer taraftan sezon sonu emekli olacağını açıklayan 35 yaşındaki Alman pilot Sebastian Vettel, bu yarışta ilgi odağı olacak.

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