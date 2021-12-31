Spor Francesco Farioli Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı
FUTBOL FUTBOL

Francesco Farioli Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe ve Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş ile adı anılan Francesco Farioli, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Francesco Farioli, ’Ev’ diye tabir ettiği Alanyaspor’a dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Francesco Farioli Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı
Francesco Farioli iel 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Francesco Farioli getirildi. Turuncu-yeşilliler, Farioli ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Sezon başından bu yana birlikte çalıştığımız Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı. Daha sonra Fatih Karagümrük’e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor’umuzun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Eve döndüğüm için mutluyum"

Alanya’ya döndüğü için mutlu olduğunu belirten Teknik Direktör Francesco Farioli ise, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir şeref. Başkanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Alanyaspor’u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  • Teknik Direktör Francesco Farioali’nin ekibi ise şu isimlerden oluştu:
  • Yardımcı Antrönerler: Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos
  • Kaleci Antrenörü: Jarkko Antero Tuomisto
  • Bireysel Performans Antrenörü: Francisco Nogales
  • Analiz: Osman Nuri Kul
  • Kondisyonerler: Giovanni Melchiorre ve Ali Can Sümbül
Sibirya değil Ağrı

Sibirya değil Ağrı

​Termometreler eksi 26 dereceyi gördü.
Kun Mao Sema oldu

Kun Mao Sema oldu

Tam 6 bin kilometre öteden gelin geldi.
Kalemleriylekorku saldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu.

​İBB'nin Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde işe alınan Sevtap A.'nın PKK ile bağı çıktı.

Avrupa ve Uzak Doğu'dan teklif geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Emrivaki yaptığı için kapıda kalıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.