Spor Fransa Açıktan Novak Djokovice yeşil ışık
TENİS

Fransa Açık'tan Novak Djokovic'e yeşil ışık

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadığı gerekçesiyle kariyeri tehlikeye giren Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, turnuvaya katılımında engel bulunmadığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Fransa Açıktan Novak Djokovice yeşil ışık
Novak Djokovic

Fransa Açık'ın yöneticisi eski tenisçi Amelie Mauresmo, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde gevşetilen pandemi kısıtlamalarında bir değişiklik olmadığını belirterek, "Djokovic'in şu aşamada korta çıkmasının önünde bir engel bulunmuyor." dedi.

Toplantıda söz alan Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Gilles Moretton ise turnuvanın 22 Mayıs'ta başlayacağını hatırlatarak, "Bugün için virüsün yayılımı konusunda kayda değer pek bir gelişme yok. Şu anda Djokovic için yeşil ışık yanıyor ama son iki yıldır yaşananları düşündüğümüzde, tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin farkındayız. Salgında yeni gelişmeler yaşanırsa ve ülkeye giriş konusunda kısıtlamaya gidilirse, o zaman Djokovic için elimizden gelen bir şey olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Morreton, Rusya'nın Belarus destekli Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus ve Belaruslu tenisçilerin turnuvada yer almasında bir sakınca olmadığını da kaydederek, "Bu ülkelerin sporcuları, tarafsız statüde Fransa Açık'a katılabilecek." diye konuştu.

Kariyerinde tek erkeklerde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Kovid-19 aşısı olmayı reddetmesinin ardından sınır dışı edilmesi nedeniyle ocak ayında düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı. 34 yaşındaki tenisçi, ABD'deki aşı kısıtlamaları nedeniyle devam eden Indian Wells Masters ile Miami Açık tenis turnuvalarında da yer alamıyor.

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