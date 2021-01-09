Galatasaray-Gençlerbirliği maçına kaleci Übeyd Adıyaman damga vurdu

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Ankara ekibinin kalecisi Übeyd Adıyaman maça damga vuran isim oldu. İlk yarıda 4 gol yiyen 23 yaşındaki kalecinin performansı sosyal medyada gündem oldu.

Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, son lig mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği kaleci Kristoffer Nordfeldt'ın sakatlığı nedeniyle mücadeleye Übeyd Adıyaman ile başladı. Fakat 23 yaşındaki kaleci mücadelede bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü yiyen kaleci oldu.

Süper Lig'in en erken golü

Mücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu. Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan Emre Taşdemir’in pasında ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne’nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig’de en erken golü olarak kayıtlara geçerken, en erken golü yiyen kaleci de Übeyd Adıyaman oldu.

Bu sezon Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti.

Übeyd Adıyaman'ın Süper Lig'deki ilk maçı

Gençlerbirliği'nin genç kalecisi Übeyd Adıyaman, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen ve A takımla sadece 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 23 yaşındaki kaleci, ilk Süper Lig müsabakasına Galatasaray'a karşı çıktı.



