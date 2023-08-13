Galatasaray İlhami Siraçhan'ı Fenerbahçe'nin elinden kapmış

"Fenerbahçe ile maddi konularda anlaşılmıştı fakat bazı şartlarda değişiklik olmuştu. Siraçhan’ın da zaten daha farklı düşünceleri vardı. Erden Timur Bey, Siraçhan ile konuştu. Erden Bey’in transferde epey bir etkisi vardır. Erden Bey olaya el attı ve transferi bitirdi."

"İnşallah Galatasaray’da kalıcı olur ve ondan sonra farklı hedefleri de yavaş yavaş gerçekleştirecektir. Okan Hoca, kişilik ve karakter olarak çok sevdiğim bir insandır ama bu transfer sürecinde hiçbir şekilde görüşmem olmadı. Okan Hoca ile Siraçhan’ı tanıştırmak için götürdüğümde 10 sene sonra ilk defa orada karşılaştık. Belki Okan Hoca bile Siraçhan’ın oğlum olduğunu sonradan öğrenmiştir. Tamamen benim dışımda gerçekleşen bir transfer."