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Spor

Galatasaray İlhami Siraçhan'ı Fenerbahçe'nin elinden kapmış

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giymiş olan eski futbolcu Mehmet Nas, Galatasaray'a imza atan oğlu lhami Siraçhan'ın transfer sürecine ilişkin konuştu. Nas, "Fenerbahçe'ye transferi yüzde 99 bitmişti fakat bazı şartlarda değişiklik oldu. Erden Timur olaya el attı ve transferi bitirdi" dedi.

17:11 . 13/08/2023 Pazar
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Galatasaray İlhami Siraçhan Nas ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray İlhami Siraçhan Nas ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor’dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki İlhami Siraçhan Nas'ın babası Mehmet Nas, transfer süreciyle ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Baba Nas, oğlunun Fenerbahçe'ye gitmek üzereyken Galatasaray'ın transferi bitirdiğini söyledi.


Spor Arena'ya konuşan Mehmet Nas, transferin perde arkasını şöyle anlattı:


"Fenerbahçe’ye transferi yüzde 99 bitmişti"

"Ligin ikinci yarısından beri Galatasaray, Siraçhan’ı takip ediyordu. 2 ay önce Galatasaray transfer etmek istediğini söyledi. O sürede transferde yavaşlama oldu. Transfer askıda kalınca açıkçası Fenerbahçe o dönem devreye girdi. Fenerbahçe daha çabuk davrandı ve maddi konularda anlaşıldı. 10 gün önce Siraçhan’ın Fenerbahçe’ye transferi yüzde 99 bitmişti."




"Erden Bey olaya el attı ve transferi bitirdi"

"Fenerbahçe ile maddi konularda anlaşılmıştı fakat bazı şartlarda değişiklik olmuştu. Siraçhan’ın da zaten daha farklı düşünceleri vardı. Erden Timur Bey, Siraçhan ile konuştu. Erden Bey’in transferde epey bir etkisi vardır. Erden Bey olaya el attı ve transferi bitirdi."



"Tamamen benim dışımda gerçekleşen bir transfer"

"İnşallah Galatasaray’da kalıcı olur ve ondan sonra farklı hedefleri de yavaş yavaş gerçekleştirecektir. Okan Hoca, kişilik ve karakter olarak çok sevdiğim bir insandır ama bu transfer sürecinde hiçbir şekilde görüşmem olmadı. Okan Hoca ile Siraçhan’ı tanıştırmak için götürdüğümde 10 sene sonra ilk defa orada karşılaştık. Belki Okan Hoca bile Siraçhan’ın oğlum olduğunu sonradan öğrenmiştir. Tamamen benim dışımda gerçekleşen bir transfer."







#Galatasaray
#Fenerbahçe
#İlhami Siraçhan Nas
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