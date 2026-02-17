Yeni Şafak
Galatasaray-Juventus (CANLI)

Haber Merkezi
17:3217/02/2026, Salı
Galatasaray ile Juventus karşı karşıya geliyor.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İtalyan ekibi Juventus'u konuk ediyor. Sarı kırmızılı takım, bu maçtan alacağı galibiyet ile İtalya'ya moralli gitmek istiyor. Galatasaray-Juventus maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus, Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.


Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.




