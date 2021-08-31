Mostafa Mohamed Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Galatasaray'ın genç futbolcusu Mostafa Mohamed, Fransal Ligue 1 takımlarından Bordeaux'a transfer oluyor. Takımdan ayrılmasına ihtimal verilmeyen oyuncunun transferin son günlerinde böyle bir karar vermesi şaşkınlık yaşattı.

Mısır'dan gelen haberlere göre baştan bu yana Fransa'da forma giymek istediği bilinen Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da ikinci forvet durumuna düşmesi oyuncunun ayrılık sürecini hızlandırdı.

Bununla birlikte Mostafa Mohamed ile ilgili magazin içerikli iddialar da ortaya atıldı. Mısırlı futbolcunun ilk geldiği süreçteki gibi olmayışı ve fizik açıdan düşmesi 23 yaşındaki forvetin gece hayatına bağlandı.

Galatasaray teknik heyetinin sezon başından bu yana bir türlü hazır hale gelmeyen oyuncuyla ilgili ayrılık kararı verdiği ve oyuncunun da bu istekte olması sebebiyle transfer sürecinin tamamlandığı belirtildi.

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Mostafa Mohamed, Galatasaray kariyerinde çıktığı 25 maçta 9 gol atmış 1 de asist yapmıştı.

Galatasaray Mohamed'in transferinden kaç para kazanacak?

Bordeaux ile anlaşan Mostafa Mohamed için Fransız kulübünün 8 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Sarı kırmızılıların bu rakamın yarısıyla Zemalek'e oyuncunun üzerindeki opsyion hakkını kullanacak. Galatasaray'ın kasasına 4 milyon euro girecek. Bununla birlikte oyuncunun sözleşmesine sonraki satıştan pay maddesi de eklenmesi bekleniyor.