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Taraftarları heyecanlandıran paylaşım: Yıldız oyuncudan ayrılık sinyali

Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki Meksikalı stoper Carlos Salcedo, Tigres'ten ayrılmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Sacedo, taraftarları heyecanlandırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ve Trabzonsporun transfer etmek istediği Carlos Salcedo takımından ayrılıyor
Transfermarkt verilerine göre Carlos Salcedo'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ve Trabzonspor, aynı oyuncunun peşine düştü. Meksika Ligi takımlarından Tigres forması giyen Carlos Salcedo'yu transfer etmek isteyen iki kulübe de sevindirici bir haber geldi.

"Son dans" paylaşımı yaptı

Sosyal medya hesabı üzerinden "Son dans" paylaşımını yapan 28 yaşındaki oyuncu, Tigres'ten ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un resmi teklifte bulunduğu oyuncu için Porto, Palmeiras ve Toronto da devreye girmiş durumda.

3 milyon euro isteniyor

7 milyon euro bonservis ücreti isteyen Tigres'in bu inadı kırıldı ve rakam 3 milyon euro civarına düştü. Salcedo için 2 milyon euro teklifte bulunan Palmeiras'ın bu teklifinin geri çevrildiği öğrenilirken, Toronto'nun da 28 yaşındaki stoper için teklifte bulunacağı bilgisi alındı.

  • 31 Aralık 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Carlos Salcedo, bu sezon 16 maçta 3 gol kaydetti. Meksikalı stoper aynı zamanda ülkesi adına 48 maçta forma giydi.

nCarlos Salcedo'nun paylaşımı
nCarlos Salcedo'nun paylaşımı
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