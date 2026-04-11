Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: İki yıldız Kocaelispor maçında yok

18:2311/04/2026, Cumartesi
Galatasaray Kulübü, Victor Osimhen'in kontrollü olarak sahaya döndüğünü, iki yıldızının ise sakatlıkları nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı.

Galatasaray’da antrenman sonrası sağlık raporu açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumu netlik kazanırken, teknik heyeti sevindiren ve düşündüren gelişmeler bir arada yaşandı.

Victor Osimhen, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Nijeryalı oyuncu, bu bölümün ardından fizyoterapistler eşliğinde hem sahada hem de salonda kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Osimhen’in kontrollü şekilde takıma entegre edilmesi planlanıyor.

Öte yandan Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe ile oynanan karşılaşmada dizine darbe alan Yaser Asprilla’nın yapılan kontrollerinde dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildi. Genç futbolcu, günü takımdan ayrı şekilde fizyoterapistler eşliğinde tedaviyle geçirdi.

Kaleci Günay Güvenç’ten de olumsuz haber geldi. Cuma günü gerçekleştirilen antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen tecrübeli file bekçisi, günü tedaviyle tamamladı.




BURSA - KÜTAHYA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? İstanbul'da az önce deprem mi oldu? 11 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi