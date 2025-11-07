Yeni Şafak
Galatasaray'da Kocaelispor mesaisi başladı

17:277/11/2025, Cuma
DHA
Antrenmandan kare.
Süper Lig’in 12'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 12'nci haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.


Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.


Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.






#Galatasaray
#Kocaelispor
#Trendyol Süper Lig
