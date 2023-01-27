Galatasaray'da stoper operasyonu: Cenk Özkaçar ve Andreaw Gravillon'a teklif yapıldı

Sezon başında Danimarka'nın Aalborg takımından transfer edilen defans oyuncusu Mathias Ross'un sakatlığı sonrası stoper bölgesine takviye yapmaya karar veren Galatasaray, bir yerli ve bir yabancı isim için harekete geçti.





Galatasaray Cenk Özkaçar ve Andreaw Gravillon için teklif yaptı

Sarı-kırmızılı kulüp, Fransa'nın Lyon takımından Cenk Özkaçar ve Reims'te forma giyen aynı zamanda Beşiktaş'ın da ilgilendiği Andreaw Gravillon için resmi görüşmelere başlarken, iki oyuncunun da bonservisini almak için tekliflerini iletti. Aslan'ın stoper transferi için ayırdığı bütçenin ise 4 milyon Euro olduğu öğrenildi





İki isim de süre arıyor

Reims'in sezon başında 3 milyon euroya transfer ettiği Gravillon'u bu rakamın biraz üstünde bir fiyata satabileceği öğrenildi. Fransa Ligue 1'in ilk 11 maçında düzenli oynayan Guadeloupeli futbolcu, üst üste alınan kötü sonuçların ardından son 8 maçta sadece 65 dakika sahada kalabildi.









İki sezon önce Altay'dan 1.5 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar ise Fransız ekibinde tutunamayarak sezon başında İspanya ekibi Valencia'ya kiralandı.







