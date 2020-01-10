Galatasaray'dan kafa karıştıran Arda Turan açıklaması

Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı söyletinlerine ilişkin, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan’ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarımızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a transferi konuşulan Arda Turan’ın sarı kırmızılılardaki performansı pic.twitter.com/FXfrTQAAUh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ocak 2020

Fatih Terim ne demişti?

Devre arası transfer döneminde adı eski kulübü Galatasaray ile anılan Arda Turan için, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 17. haftasında oynanan Antalyaspor maçı sonrası, "Arda, Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum ama bana, ‘Arda, Galatasaray’da mı bırakmalı’ derseniz, benim oyum bundan yana olur" açıklamasını yapmıştı. Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Arda Turan’ın transferinin gündemde olmadığının açıklamasına ise şu yanıtı vermişti;

"Ben o cümleyi kullanmazdım. Nedenine gelince de Galatasaray’a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray’a para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmaktan imtina ediyorum açıkçası. Arda Allah yukarıda bir defa ben Galatasaray’a geleyim, mukavele için veya başka imza için bir dilekte bulunmadı. Böyle bir istekte olmadı. Bir daha ileri gideyim ben de kimseye ne alın ne almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu tespiti de yapmak lazım."