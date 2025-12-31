Galatasaray'ın acı kaybı: Gökmen Özdenak vefat etti

Futbola İstanbulspor’da başlayan Gökmen Özdenak, 20 yaşında transfer olduğu Galatasaray’da tam 13 yıl kalarak kulübün simge isimlerinden biri oldu. 1980’de futbola veda eden Özdenak, kariyeri boyunca attığı gollerle iz bıraktı; Galatasaray formasıyla 327 maça çıkması bunun en net göstergesiydi. Milli Takım’da da görev alan Özdenak, futbolu bıraktıktan sonra bu kez yorumcu kimliğiyle uzun yıllar ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.