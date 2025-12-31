Galatasaray'ın acı kaybı: Gökmen Özdenak vefat etti

Türk futbolunun önemli isimlerinden Galatasaraylı eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak 78 yaşında hayatını kaybetti.
Eski milli futbolcu ve Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. KOAH hastalığı bulunan Özdenak, yoğun bakım ünitesinde iki defa kalbi durduğu ve hayata döndürüldüğü açıklanmıştı.
Özdenak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 78 yaşında hayatını kaybetti.
Futbola İstanbulspor’da başlayan Gökmen Özdenak, 20 yaşında transfer olduğu Galatasaray’da tam 13 yıl kalarak kulübün simge isimlerinden biri oldu. 1980’de futbola veda eden Özdenak, kariyeri boyunca attığı gollerle iz bıraktı; Galatasaray formasıyla 327 maça çıkması bunun en net göstergesiydi. Milli Takım’da da görev alan Özdenak, futbolu bıraktıktan sonra bu kez yorumcu kimliğiyle uzun yıllar ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.