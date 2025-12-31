Yeni Şafak
Başkan resmen açıkladı: Galatasaray teklif yaptı ancak kabul etmedik

14:0631/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
DHA
3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da Başkan Sinan Kanlı, altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan'a Galatasaray'ın talip olduğunu ancak transfere onay vermediklerini açıkladı.

Yaz döneminde ismi Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'la anılan 16 yaşındaki futbolcu için kendi dönemlerinde Galatasaray'ın kapılarını çaldığını ifade eden Sinan Kanlı, "Osman Utkan Gülalan için Galatasaray'dan teklif gelmesine rağmen transfer edilmedi ve oyuncumuz profesyonel yapıldı" ifadelerine yer verdi.

Altay'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Osman, 5 maçta toplam 68 dakika süre aldı. Genç krampon ayrıca U17 ve U19 takımında 2'şer kez forma giydi.

