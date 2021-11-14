Galatasaray'ın altyapısından bir dünya yıldızı çıkabilir: Fenerbahçe maçına damga vurdu

Galatasaray'ın yakın tarihteki altyapı transferlerinden biri olan Beknaz Almazbekov gelişimine devam ediyor. Fenerbahçe ile oynanan maçta attığı gollerle herkesi etkilemeyi başaran futbolcu, Avrupa'daki takımlarında izleme listesi içerisinde.

Kırgız bir ailenin çocuğu olan Beknaz'ın adı Avrupa'da araştırma yapan birçok listede geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Kırgızistanlı futbolcu şimdiye kadar Kırgız Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinden de davetler aldı.

Dünya yıldızı olabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Beknaz Almazbekov'un en önemli hedefi ise kısa süre içerisinde A takıma dahil olmak.

Beknaz, alt yaş takımlarında forvet, 10 numara ve kanat bölgesinde forma şansı buldu.

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Beknaz Almazbekov derbide müthiş bir gol attı! 🚀🚀🚀pic.twitter.com/I7ZdAQVkP0 — FCN Blog (@fcnblogcom) November 13, 2021