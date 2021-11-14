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Galatasaray'ın altyapısından bir dünya yıldızı çıkabilir: Fenerbahçe maçına damga vurdu

Galatasaray'ın U16 takımında forma giyen Kırgızistanlı Beknaz Almazbekov, Fenerbahçe ile oynanan maçta iki gol attı. Kazandıkları mücadeleden sonra sosyal medyada gündem olan Beknaz'ın Avrupa'nın ünlü takımlarının scoutları tarafından takip edildiği öğrenildi. Yıllar önce Florya'ya kazandırılan 16 yaşındaki yeteneğin 'dünya yıldızı' olabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın altyapısından bir dünya yıldızı çıkabilir: Fenerbahçe maçına damga vurdu
Beknaz Almazbekov

Galatasaray'ın yakın tarihteki altyapı transferlerinden biri olan Beknaz Almazbekov gelişimine devam ediyor. Fenerbahçe ile oynanan maçta attığı gollerle herkesi etkilemeyi başaran futbolcu, Avrupa'daki takımlarında izleme listesi içerisinde.

Kırgız bir ailenin çocuğu olan Beknaz'ın adı Avrupa'da araştırma yapan birçok listede geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Kırgızistanlı futbolcu şimdiye kadar Kırgız Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinden de davetler aldı.

Dünya yıldızı olabilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Beknaz Almazbekov'un en önemli hedefi ise kısa süre içerisinde A takıma dahil olmak.

Beknaz, alt yaş takımlarında forvet, 10 numara ve kanat bölgesinde forma şansı buldu.

  • Beknaz Almazbekov 2019'da oynanan bir maçta verilen hatalı penaltı kararı sonrasında topu dışarıya atmış ve dünya basınında geniş yer bulmuştu.
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